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الاتحاد الأوروبي: هل يندمج صلاح مع طريقة مدرب روما الجديد؟

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الاتحاد الأوروبي: هل يندمج صلاح مع طريقة مدرب روما الجديد؟ الاتحاد الأوروبي: هل يندمج صلاح مع طريقة مدرب روما الجديد؟

أعد الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقريرا عن مدرب روما الجديد لوتشيانو سباليتي الذي تولى المهمة الخميس خلفا للفرنسي المقال رودي جارسيا.

وسيبدأ سباليتي ولايته الثانية مع روما بعدما قاده من 2005 إلى 2009 وحقق معه لقبي كأس إيطاليا عامي 2007 و2008.

واستغنت إدارة ذئاب العاصمة عن مدرب ليل الفرنسي السابق بعدما حقق الفريق فوزا وحيدا من آخر 10 لقاءات في جميع البطولات وودع كأس إيطاليا مبكرا أمام سبيزيا.

وقال التقرير إن سباليتي يتبع طريقة 4-2-3-1 مع وجود مهاجم وهمي في الأمام وكان ممثل هذا الدور في ولايته الأولى مع روما هو قائد الجيالوروسي الحالي فرانشيسكو توتي.

وتسائل التقرير، هل ستلائم هذه الطريقة الثلاثي الهجومي الحالي إدين دجيكو ومحمد صلاح وجيرفينيو؟

وأشار إلى عدم قدرة المهاجم البوسني على القيام بمهمة رأس الحربة الوهمي وأن جناحي الفريق صلاح وجيرفينيو يناسبان أكثر خطة 4-3-3 التي كان يلعب بها المدرب السابق جارسيا.

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