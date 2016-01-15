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طبيب الأهلي لـ في الجول: إيفونا يعود قريبا

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طبيب الأهلي لـ في الجول: إيفونا يعود قريبا طبيب الأهلي لـ في الجول: إيفونا يعود قريبا

قال أيمن الشربيني طبيب الأهلي إن ماليك إيفونا لن يغيب عن مباريات الفريق لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وأعلن الأهلي غياب مهاجمه الجابوني لمدة 10 أيام بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية قدره 2 ملليمتر في لقاء المقاولون العرب الأحد الماضي الذي أنهاه الفريق فائزا 3-1.

وغاب لاعب الوداد المغربي السابق عن مواجهة الداخلية الخميس التي انتهت بالتعادل 1-1 وسيفتقد الأهلي أيضا لخدماته في لقاء الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في استاد برج العرب في الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

وأشار الطبيب لـFilGoal.com إلى خضوع اللاعب لجلسات علاج مكثفة وأن درجة التئام المزق ستحدد موعد عودته للفريق.

ويحل الأهلي ضيفا على الاتحاد في الإسكندرية يوم السبت 23 يناير المقبل.

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