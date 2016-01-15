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يونيسف تؤكد وجود حالات سوء تغذية حاد فى مضايا السورية

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يونيسف تؤكد وجود حالات سوء تغذية حاد فى مضايا السورية يونيسف تؤكد وجود حالات سوء تغذية حاد فى مضايا السورية

>أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الجمعة أنها رصدت حالات سوء تغذية حاد بين الأطفال فى بلدة مضايا السورية التى دخلتها مساعدات هذا الأسبوع لالاف الأشخاص المحاصرين منذ شهور.
>وقالت المنظمة فى بيان "يونيسف... يمكنها أن تؤكد رصد حالات سوء تغذية حاد بين الأطفال." وأضافت أن العاملين بها شهدوا وفاة فتى فى السادسة عشرة من عمره كان يعانى من سوء تغذية حاد.

ومن جانبها دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم جميع أطراف الصراع فى سوريا إلى استخدام نفوذهم لضمان توصيل المساعدات الإنسانية للمناطق التى يحاصرها المقاتلون.

وأضافت أن الوضع فى مضايا والفوعة وكفريا مصدر قلق بالغ مشيرة الى أن جماعات مسلحة مختلفة تحاصرها.

وقالت الوزارة إنها تعمل مع السورية فى محاولة للمساعدة على حل الأزمة وتشجعها على التعاون مع الأمم المتحدة مضيفة أن هذه الجهود حققت نتائج.
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مصر 365

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