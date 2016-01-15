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إسرائيل تمنع مسئولين بالحركة الإسلامية مغادرة البلاد لأسباب امنية

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إسرائيل تمنع مسئولين بالحركة الإسلامية مغادرة البلاد لأسباب امنية إسرائيل تمنع مسئولين بالحركة الإسلامية مغادرة البلاد لأسباب امنية

>وقع وزير الداخلية الإسرائيلى آرييه درعى الليلة الماضية امراً يحظر على رئيس الجناح الشمالى للحركة الاسلامية رائد صلاح ونائبه كمال خطيب وبعض الناشطين الآخرين فى هذا الجناح مغادرة البلاد.

وأشارت وزارة الداخلية الإسرائيلية إلى ان الوزير درعى وقع هذا الأمر بعد ان اقتنع بأن مغادرتهم اسرائيل قد تؤدى الى المساس بأمن البلاد ، بحسب الاذاعة الاسرائيلية .

وسيدخل الأمر حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة ويسرى مفعوله لمدة شهر واحد.

كانت إسرائيل حظرت فى السابع عشر من شهر نوفمبر الماضى الجناح الشمالى فى الحركة الإسلامية متهمة إياه بأنه أحد الجماعات التى تحرض على العنف الذى زادت وتيرته منذ مطلع شهر اكتوبر .

وهددت الإسرائيلية بالقبض على نشطاء الحركة الاسلامية إذا انتهكوا الحظر.
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مصر 365

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