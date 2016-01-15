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نائب وزير الإسكان يتفقد المناطق العشوائية بمحافظة الغربية

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نائب وزير الإسكان يتفقد المناطق العشوائية بمحافظة الغربية نائب وزير الإسكان يتفقد المناطق العشوائية بمحافظة الغربية
تفقد الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، عددا من المنطاق العشوائية بمحافظة الغربية، ومناقشة مشروع تطوير منطقة الكندلية بمدينة طنطا، المتوقف منذ 2012، وتذليل أى عقبات أمام المشروع، وإيجاد الحلول لاستكماله.
>اليوم السابع -1 -2016
>وناقش الدكتور أحمد عادل، خلال زيارته مشروعات تطوير المناطق غير المخططة التى تفتقر للخدمات الأساسية "صرف صحى- مياه - طرق - إنارة - حنفيات حريق"، وذلك فى إطار اهتمام تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير المسكن الملائم الآمن للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد درويش، أنه التقى باللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية وقيادات المحافظة، وناقش المستجدات فى مشروع تطوير منطقة الكندلية بحى ثان طنطا، مشيرا إلى أنه تم اختيار عدد 7 مناطق بجانب منطقة الكندلية ليتم بناء عمارات سكانية لسكانها، وتم التأكيد على أهمية البدء فى تنفيذ العمارات السكنية فى أسرع وقت.

اليوم السابع -1 -2016
>وأشار إلى أنه تمت مناقشة موقف تطوير المناطق غير الآمنة المدرجة بالخريطة القومية للمناطق العشوائية، حيث أوضح محافظ الغربية أن مدينة المحلة يوجد بها 3 مناطق غير آمنة تحتاج للتطوير، وتمت الإشارة إلى الاستعداد التام من جانب صندوق تطوير المناطق العشوائية للتعامل مع هذه المناطق، وتم التأكيد أيضا على أهمية التواصل مع السكان عملا بمبدأ التطوير بالمشاركة، حيث إنه المحور الأساسى لضمان رضا السكان ومراعاة البعد الاجتماعى.

اليوم السابع -1 -2016
>وأكد نائب وزير الإسكان على البدء فى تطوير المناطق غير المخططة المقترحة من جانب المحافظة، وهى منطقة حسن شحاتة بالعجيزى، والغفران بمدينة طنطا، والتى تحتاج إلى 2 مليون جنيه لرفع كفاءة الصرف الصحى وخدمة 200 ألف نسمة، حيث تفتقر هذه المناطق للمرافق العامة والبنية التحتية المناسبة، وخصوصا الصرف الصحى، مما يؤثر على صحة المواطنين، كما وعد درويش بالبدء فى إعداد الخطط وتوفير المبالغ المطلوبة للتطوير.

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