"بيطرى الوادى الجديد": لا توجد حالات إصابة بأنفلونزا الخنازير أو الطيور

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد خلو مراكز المحافظة من أية حالات اشتباه أو إصابة بمرض أنفلونزا الخنازير، حتى الآن، بجانب عدم وجود حالات لأنفلونزا الطيور، وفقا لما تم رصده من متابعات من فرق التحصين والفحص على مستوى الإدارات البيطرية بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد بشير، مديرعام المديرية بالمحافظة، إن المديرية تنفذ برامج مكثفة لتحصين الماشية والدواجن ضد الأمراض والأوبئة بصفة يومية وعلى مدار العام، كما تقوم فرق الفحص بالكشف الدورى على المواشى والدواجن، بالإضافة إلى عقد الندوات التثقيفية لتعريف المواطنين بأعراض تلك الأمراض وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه، مؤكدا أن مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع جهات الاختصاص تواصل تنفيذ الإجراءات الرقابية على منافذ المحافظة لفحص أى شحنات واردة من الماشية والدواجن إلى داخل المحافظة لمنع نقل الأمراض المعدية إلى الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة.