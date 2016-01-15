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تناول الخضروات الورقية يساعد فى تقليل الإصابة بالمياه الزرقاء

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تناول الخضروات الورقية يساعد فى تقليل الإصابة بالمياه الزرقاء تناول الخضروات الورقية يساعد فى تقليل الإصابة بالمياه الزرقاء
تنصح أحدث الأبحاث الطبية بأهمية تناول الخضروات الورقية لتقليل فرص الإصابة بالمياه الزرقاء بنسبة 20% أو أكثر على مدى سنوات عدة.

وأوضح الباحثون أن استهلاك معظم أنواع الخضروات الورقية يخفض مابين 20 إلى 30% فرص الإصابة بالمياه الزرقاء.

وتنجم الإصابة بالمياه الزرقاء عند تجمع سوائل فى الجزء الأمامى من العين وتسبب ضغطا على العين لتلحق أضرارا بالعصب البصرى، يمكن أن تؤدى إلى فقدان القدرة على الإبصار، وفقا للمعهد الوطنى للعيون فى الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن الدراسة توصلت إلى العلاقة التى تربط بين الخضروات الورقية وتقليل فرص الإصابة بالمياه الزرقاء إلا أنه لم يثبت السبب والنتيجة.

كان الباحثون قد أجروا أبحاثهم على أكثر من 640 ألف شخص خضعوا للفحص والتقييم خلال الفترة من 1984 إلى 2012، فضلا عن 410 آلاف شخص فى المهن الصحية خلال الفترة من 1986 وحتى 2014.

وأشارت المتابعة إلى أن الرجال والنساء الذين حرصوا على تناول كميات وفيرة من الخضروات الورقية كانوا أقل عرضة بنسبة 30% للإصابة بالمياه الزرقاء مقارنة بأقرانهم ممن لم يتناولوا هذه الخضروات الهامة ذات الفائدة العالية.

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مصر 365