عنف ونضال وكوميديا جديد الصالات العربية

عنف في الغرب الأميركي ومغامرة مضحكة في ميامي ونساء مناضلات لقضية محقّة. هذه هي مواضيع الأفلام الثلاثة التي بدأ عرضها في معظم الصالات العربية وإليكم لمحة عنها.

The Hateful Eight

هذا هو الفيلم الثامن في مسيرة المخرج والسيناريست Quentin Tarantino والذي اختار Samuel L. Jackson و Kurt Russell و Jennifer Jason Leigh و Tim Roth للمشاركة في بطولته. الفيلم مقسّم لستة فصول ومدته ثلاث ساعات وسبع دقائق ويمكن القول عنه أنه رؤيا جديدة لأفلام الغرب أميركي التي شاهدناها في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. من شاهد الأفلام السابقة للمخرج Tarantino يعرف تماماً ماذا ينتظره في هذا الفيلم من مشاهد عنيفة وسيناريو لاذع ومضحك في بعض الأحيان خاصة أن هذا المخرج يسمح لنفسه بمعالجة أي مشهد دون قيد أو شرط. الفيلم فيه الكثير من التفاصيل المملة الأمر الذي قد يزعج بعض المشاهدين ولكن هذا لن يطول وسينتهي مع انتهاء الفصل الثاني. طبعاً لن أخبركم أكثر عن هذا الفيلم وسأترككم تستمتعون بمشاهدته. أما الصورة التي ستطبع بذاكرتكم فهي لوجه الممثلة Jennifer Jason Leigh المغطى بالدماء. The Hateful Eight يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ومصر ولبنان.

Ride Along 2

عام 2014 شكّل الممثلان Ice Cube و Kevin Hart ثنائياً فكاهياً في فيلم Ride Along الذي جمع 154.4 مليون دولار على شباك التذاكر عالمياً مع كلفة إنتاج لم تتخطَ الـ 25 مليون دولار. يعود هذا الثنائي اليوم من خلال جزء ثاني عنوانه Ride Along 2 وهذه المرة تجري أحداثه مع اقتراب حفل زفاف Ben الذي قرر السفر الى ميامي مع شقيق زوجته المستقبلية James لتوقيف مهرب مخدرات خطير. فهل ستنفّذ هذه المهمة بسلام؟ Ride Along 2 يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق ومصر ولبنان.

Suffragettes

هذا الفيلم سينال إعجاب كل امرأة مناضلة لقضية محقة، لأنه سيعود بنا في الزمن الى العام 1912 حيث سنشهد على الحركة التي قامت بها النساء في بريطانيا للحصول على حق التصويت. تدور قصة الفيلم حول المناضلة Maud Watts التي تؤدي دورها الممثلة Carrey Mulligan وهي امرأة تعمل في غسل الثياب ضمن ظروف قاهرة. أمام هذا الواقع المرير، ستتحوّل هذه الأخيرة الى مناضلة في حركة نسائية ستخسّرها كل شيء وتعرّض حياتها للخطر. فهل سينتصر الحق في النهاية؟ Suffragettes فيلم جيّد يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والعراق.