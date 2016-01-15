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الأرصاد : طقس مائل للبرودة حتى شمال الصعيد.. يصل لحد الصقيع على وسط سيناء

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الأرصاد : طقس مائل للبرودة حتى شمال الصعيد.. يصل لحد الصقيع على وسط سيناء الأرصاد : طقس مائل للبرودة حتى شمال الصعيد.. يصل لحد الصقيع على وسط سيناء

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحرالأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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