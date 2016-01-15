أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أمن الشرقية يمشط قرية مرسى بحثا عن العناصر الإرهابية

Google+ Print
أمن الشرقية يمشط قرية مرسى بحثا عن العناصر الإرهابية أمن الشرقية يمشط قرية مرسى بحثا عن العناصر الإرهابية
تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، صباح اليوم الجمعة، ملاحقة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى مسقط رأس الرئيس المعزول "محمد مرسى ".

وكانت قوة مكبرة من مديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن المركزى، والأمن الوطنى، بإشراف اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، واللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية وضباط إدارة البحث الجنائى.

قد شنت أكبر حملة أمنية بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس الأسبق "محمد مرسي" وذلك لضبط العناصر الإخوانية المحرضة على العنف قبل 25 يناير، وتمكنت الحملة من ضبط عدد من جماعة الإخوان،الذين دعوا لقطع الطريق أمام القرية فى 25 يناير والتحريض على التظاهر والأعمال التخريبية.


>- قوات أمن الشرقية تشن أكبر حملة لضبط العناصر الإرهابية فى قرية مرسى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365