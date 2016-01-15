أمن الشرقية يمشط قرية مرسى بحثا عن العناصر الإرهابية

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، صباح اليوم الجمعة، ملاحقة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى مسقط رأس الرئيس المعزول "محمد مرسى ".

وكانت قوة مكبرة من مديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن المركزى، والأمن الوطنى، بإشراف اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، واللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية وضباط إدارة البحث الجنائى.

قد شنت أكبر حملة أمنية بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس الأسبق "محمد مرسي" وذلك لضبط العناصر الإخوانية المحرضة على العنف قبل 25 يناير، وتمكنت الحملة من ضبط عدد من جماعة الإخوان،الذين دعوا لقطع الطريق أمام القرية فى 25 يناير والتحريض على التظاهر والأعمال التخريبية.

- قوات أمن الشرقية تشن أكبر حملة لضبط العناصر الإرهابية فى قرية مرسى