مصدر دبلوماسى: سفارة أنقرة سلمت مصر دعوة لحضور القمة الإسلامية.. ولا وساطة للصلح

أكد مصدر دبلوماسى أن مصر تسلمت الأسبوع الماضى بالفعل دعوة رسمية من تركيا لحضور القمة الإسلامية المقرر عقدها فى إبريل المقبل بإسطنبول، والتى من المقرر أن تنتقل فيها رئاسة القمة من مصر لتركيا، موضحا أنه تسليم الدعوة تم فى القاهرة عبر سفارة تركيا والقائم بالأعمال.

وقال المصدر، إن مستوى تمثيل مصر فى القمة سيكون دون المستوى الرئاسى، لافتا إلى أنه مستبعد أن يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه لم يتم بحث مستوى التمثيل، وأنه مازال هناك وقت طويل لحسم الأمر، متوقعا أن يكون تمثيل مصر منخفضا.

وشدد على أن العلاقات بين مصر وتركيا لم تشهد تطورا مؤخرا، والأزمة السياسية مع حكومة أردوغان مازالت قائمة كما هى، نافياً بشكل قاطع أن تكون هناك وساطة سعودية بين القاهرة وأنقرة لتقريب المسافات وعودة ما قٌطع بين البلدين بسبب التجاوزات التركية قائلا، "هذا الأمر لم يتجاوز الكلام الإعلامى".

وأضاف المصدر، "كيف تتوقع تركيا حضور الرئيس السيسى للقمة فى ظل ما فعلته الحكومة التركية تجاه مصر"، مشددا على أن تركيا أقحمت نفسها فى الشأن المصرى وتجاوزت وهذا لا يمكن إغفاله بسهولة، موضحاً أنه ليس هناك أزمة فى تسليم رئاسة القمة وستتم الإجراءات أيا كان مستوى التمثيل.

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