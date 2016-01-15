"القابضة للمياه" تقرر إصدار فواتير الاستهلاك شهريا من مارس المقبل

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه سيتم إصدار فواتير المياه بصفة شهرية أسوة بالكهرباء بدلا من شهرين أو ثلاثة وذلك إعتبارا من مارس المقبل.

وأضاف رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه سيتم إنشاء عدد من محطات تحلية المياه فى عدد من المناطق الساحلية وذلك لسد عجز المياه فى هذه المناطق، مشيرا إلى أنه جارى تنفيذ عدد 2 محطة تحلية مياه بطاقة إنتاجية تصل لـ 24 ألف متر مكعب فى اليوم .

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أنه سيتم تنفيذ محطة تحلية مياه فى سفاجا بطاقة إنتاجية 20 ألف متر مكعب، ومحطة أخرى فى منطقة طور سيناء بطاقة إنتاجية 20 ألف متر مكعب فى اليوم.

وأوضح أنه سيتم إنشاء محطتين تحلية مياه كبرى من خلال طرحها على الشركات العالمية لتنفيذها بطاقة إنتاجية تصل لـ100 ألف متر مكعب فى اليوم، حيث سيتم تنفيذ محطة تحلية فى مدينة العلمين الجديدة، وأخرى فى منطقة العين السخنة بطاقة إنتاجية تصل لـ150 ألف متر مكعب.

وأوضح أن تكلفة إنتاج سعر المتر فى محطات التحلية سيكون مرتفع للغاية بالمقارنة، بتكلفة إنتاج المتر فى المحطات العادية، مشيرا إلى أن سيتم دعم متر المياه للمواطن العادى بحيث لا يتجاوز الـ55 قرش للمتر، وسيتم بيع المتر للفنادق السياحية بسعر 5 جنيهات للمتر.

وأكد أن محطات تحلية المياه ستعمل على توفير نفقات نقل المياه للمناطق الساحلية ومناطق سيناء وغيرها، بجانب مواجهة أخطار نقص المياه.

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