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ضبط 3إخوان بقرية"مرسى" بالشرقية بينهم المسئول عن بث المسيرات للجزيرة

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ضبط 3إخوان بقرية"مرسى" بالشرقية بينهم المسئول عن بث المسيرات للجزيرة ضبط 3إخوان بقرية"مرسى" بالشرقية بينهم المسئول عن بث المسيرات للجزيرة
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، صباح اليوم الجمعة، 3 من عناصر الإخوان الإرهابية، بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس المعزول "محمد مرسى" بينهم المسئول عن بث وإرسال مسيرات الإخوان لقناة الجزيرة، وجار ملاحقة عدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية .

وكانت قوة مكبرة من مديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن المركزى، والأمن الوطنى، بإشراف اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، واللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية وضباط إدارة البحث الجنائى، قد شنت أكبر حملة أمنية بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس الأسبق "محمد مرسى" وذلك لضبط العناصر الإخوانية المحرضة على العنف قبل 25 يناير.

وتمكنت الحملة من ضبط عدد من جماعة الإخوان الذين دعوا لقطع الطريق أمام القرية فى 25 يناير، والتحريض على التظاهر والأعمال التخريبية.
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