إرهابيون يهاجمون قاعدة للاتحاد الإفريقي في الصومال

قالت حركة الشباب والجيش الصومالي، إن مقاتلين من الحركة فجروا سيارة ملغومة عند بوابات قاعدة للاتحاد الافريقي في جنوب الصومال واقتحموها في الساعات الأولى من اليوم.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح من الهجوم على القاعدة في سيل كادو على بعد نحو 550 كيلومترًا غربي العاصمة مقديشو قرب الحدود الكينية، وفقًا لرويترز.

وأكدت حركة الشباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة، أن القاعدة العسكرية بها جنود كينيون يخدمون في قوة الاتحاد الافريقي التي تحارب الجماعة الاسلامية المتشددة في الصومال.

وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب، “دخل مقاتلونا وبعد تبادل عنيف لإطلاق النار سيطرنا على القاعدة”، وأضاف ان جنود الاتحاد الأفريقي فروا من القاعدة.

لكن مسؤولا بالجيش الصومالي، قال إن القتال متواصل، وقال سكان إنهم يسمعون اطلاق نار متقطعا، وقال الرائد حسين عبد الله، وهو ضابط في الجيش الصومالي متمركز على بعد نحو 100 كيلومتر من سيل كادو لرويترز “انفجرت سيارة ملغومة عند بوابة القاعدة ودخلها مقاتلوهم، هناك إطلاق نار كثيف داخل القاعدة”.