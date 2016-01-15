إندونيسيا ترفع درجة التأهب الأمني ضد داعش بعد تفجيرات جاكرتا

رفعت السلطات الإندونيسية درجة التأهب في كامل أنحاء البلاد، وشددت الاحيتياطات الأمنية في جزيرة منتجع بالي السياحية غداة سلسلة هجمات استهدفت العاصمة جاكرتا وتبناها تنظيم “داعش”، بعد عدة هجمات إرهابية تبناها التنظيم.

وأعلن قائد شرطة جاكرتا الجمعة، إن إندونيسيا يجب أن تعزز دفاعاتها ضد تنظيم “داعش” وتعمل مع جيرانها على التصدي له.

وقتل سبعة أشخاص خلال الهجوم الذي وقع قرب منطقة تجارية مزدحمة واستمر ثلاث ساعات رغم وقوع عدة تفجيرات وتبادل لإطلاق النار. وخمسة من القتلى هم المهاجمون أنفسهم.

ولكن هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها التنظيم أكبر الدول الإسلامية من حيث عدد السكان. وتشير جرأة الهجوم إلى نوع جديد من التشدد في بلد لا تشيع فيه الهجمات الكبيرة على الشرطة.

وقال قائد شرطة جاكرتا تيتو كارنافيان للصحفيين أمام أقدم مركز سارينا أقدم مركز تجاري في المدينة حيث وقع الهجوم أمس الخميس “نحتاج أن نولي اهتماما جديا للغاية لصعود تنظيم “الدولة الإسلامية”.”