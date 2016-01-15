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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة
أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق إيتاى البارود - شبراخيت (فردى) أمام قرية ربع شنديد دائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم (س د ص 9678) ملاكى قيادة محمود على عبد اللاه عتمان، حاصل على دبلوم صناعة ومقيم بقرية منية بنى منصور دائرة المركز، السيارة رقم 517625 ملاكى غربية قيادة أمين شرطة صابر أبو اليزيد أبو اليزيد، من قوة مصلحة السجون (سجن 430) بوادى النطرون (راحة خدمة) ومقيم محلة مرحوم طنطا غربية.

وأثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية التى تصادف قدومها من الاتجاه المقابل .

أسفر الحادث عن إصابة قائدى السيارتين ومرافق قائد السيارة الثانية أمين شرطة مدحت عوض عبد الزين، من قوة مصلحة السجون (سجن 430) بوادى النطرون (راحة خدمة) ومقيم بقرية النبيرة، دائرة المركز بجروح وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى إيتاى البارود العام، وتحرر المحضر 2467/2016 جنح المركز .
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