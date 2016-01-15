النيابة تتسلم تقرير اللجنة الهندسية حول انفجار عبوة بالسكة الحديد فى العياط

تسلمت نيابة العياط، برئاسة المستشار أحمد خالد أبو العلا، تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من قبل السكة الحديد المصرية حول الإصلاحات التى نفذتها الشركة فى شريطة السكة الحديد خط "أسوان – القاهرة"، بمنطقة قرية أبو نجم بالعياط، والذى تعرض لقطع نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على شريط القطارات.

وكانت اللجنة الهندسية بدأت فى عملها فى الساعات الأولى من صباح يوم الواقعة، وتمكنت من إصلاح شريط السكة الحديد، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها وانتظمت حركة القطارات فى الطريق المتجه من أسوان إلى القاهرة.

وكان مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة قال إن جرار قطار بضائع تهشمت أجزاء منه وانقلبت إحدى عرباته أعلى شريط السكة الحديد بقرية أبو نجم بالعياط، بعد انفجار عبوة ناسفة أعلى الشريط، وقامت هيئة السكة الحديد بالدفع بخبراء المفرقعات بالتنسيق مع مديرية الأمن ومشطوا محيط الحادث.