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محامى زينة: سأرفع دعوى سب وقذف وتشهير بموكلتى ضد أحمد عز

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محامى زينة: سأرفع دعوى سب وقذف وتشهير بموكلتى ضد أحمد عز محامى زينة: سأرفع دعوى سب وقذف وتشهير بموكلتى ضد أحمد عز
قال طارق جميل سعيد، محامى الفنانة زينة، إنه سيتوجه إلى نيابة أول مدينة نصر ليقيم دعوى يتهم فيها الفنان أحمد عز بالسب والقذف والتشهير بموكلته، بعدما اتهمها أنها قامت بتزوير شهادات الميلاد وإنكاره المستمر لأبويته للطفلين زين الدين وعز الدين.

وأضاف جميل فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه فى انتظار الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة مستأنف الأسرة، وذلك تمهيدا لاستخراج شهادات ميلاد عز الدين وزين الدين توأم الفنانة زينة باسم والدهم الفنان أحمد عز، مشيرا إلى أنه بعد ذلك سيقيم دعوى نفقة صغير ونفقة تعليم للطفلين ضد والدهما أحمد عز.

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