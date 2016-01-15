بالصور..كنيسة يوحنا المعمدان بالأقصر تستعد لاستقبال البابا تواضروس اليوم

استعدت كنيسة "مار يوحنا المعمدان" بالضبعية غربى محافظة الأقصر، لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث إنه من المقرر أن يعود للأقصر عقب جولات ليومين فى محافظة قنا، مساء اليوم، وكان قد تم تجديد الكنيسة وتوسيعها بالكامل فى عهد المتنيح البابا شنودة الثالث وتضاعفت مساحتها وملحق بالكنيسة مبنى للخدمات.>كما أنه من المقرر أن يقوم البابا تواضروس الثانى لدى عودته للأقصر، بزيارة عدد من المناطق الأثرية بالمحافظة برفقة محمد بدر محافظ الأقصر وعدد من القيادات الأمنية، وذلك لبعث رسالة سلام للعالم أجمع أن بابا الإسكندرية فى أحضان التاريخ الفرعونى القديم دون أى مخاوف، ووسط رجال الأمن المصرى القادرون على حماية السائحين بالأقصر.



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