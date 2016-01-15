الجزائر تعتزم الحصول على قاذفات "سو34-" الروسية

>أفادت وسائل إعلام أن الجهات الروسية المختصة تستعد لتوقيع عقد مع الجزائر لتوريد مجموعة من الطائرات المقاتلة القاذفة "سو34-" إلى هذه الدولة.

ونقل موقع "ديفينس نيوز" الإخبارى عن سيرجى سميرنوف مدير أحد مصانع الطائرات الروسية إن القوات الجوية الجزائرية قدمت طلباً لاستيراد 12 قاذفة من طراز "سو34-".، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة سبوتنيك الروسية.

وذكرت الوكالة ان مشاركة "سو34-" فى مكافحة الإرهاب فى سورية زادت من اهتمام المتعاملين فى أسواق الأسلحة بهذه الطائرة.

يذكر ان روسيا تشن منذ الثلاثين من شهر سبتمر الماضى هجمات جوية ضد التنظيمات الارهابية فى سورية بناء على طلب حكومة الاخيرة.

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