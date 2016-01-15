اليوم.. البابا تواضروس يتفقد مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر

يتفقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمدينة طيبة شمال الأقصر.

ويرافق البابا تواضروس الثاني، خلال زيارته للمستشفي، محافظ الأقصر محمد بدر ومدير الأمن اللواء عصام الحملي والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي و المسيحي.

ويتفقد البابا تواضروس الثاني أعمال الانشاءات الجارية بالمستشفي الذي يخدم محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والبحر الأحمر والوادى الجديد .

وتبلغ تكلفة إنشاء المستشفى 150 مليون جنيه، و أقيمت المستشفى على مساحة 15 ألف متر مربع، وتتكون من طابقين و تحتوى على (100) سرير ينقسم الى (50) سرير للعلاج الكيميائى و(50) سرير للغرف العلاجية.