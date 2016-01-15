قبل ما تأكلى طفلك.. تعرفى على أشهر الأطعمة المسببة للحساسية

الطعام ضرورة لبقاء الإنسان، لكن البعض يصاب بحساسية الطعام ما يحولهم إلى حالات مرضية صعبة.

ويوضح الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن بعض الأمهات يفاجأن بطفح على بشرة أطفالهن أو إصابتهن بكحة مستمرة وغثيان بعد تناول طعام محدد لأول مرة، وهو ما يطلق عليه علميا "حساسية الطعام"، وهناك 25% من الأفراد لديهم تاريخ من حساسية الطعام، و25% من الأطفال يعانون من حساسية الطعام.

ومن أشهر الأطعمة المسببة للحساسية فى الرضع والأطفال "لبن البقر، فول الصويا، الفول السودانى، السمك، بياض البيض، والقمح".

و بالنسبة لمن فى مرحلة المراهقة وما بعدها تظهر عليهم أشكال متعددة من الحساسية بسبب تناول السمك، الجمبرى، الفول السودانى، المكسرات، الطماطم، والشيكولاته.

ويضيف د.بدران: هناك أطعمة جديدة دخلت القائمة المسببة للحساسية وهى "الكيوي، الترمس، المستردة، والسمسم، وتكمن أعراض حساسية الطعام فى ظهور بقع على الجلد أو إصابة الجهاز الهضمى بـ"غثيان، قىء، انتفاخ، انسداد معوى، عسر هضمى" فيما يصاب الجهاز التنفسى بكحة شديدة قد يصاحبها تضخم فى اللوزتين، ومن الممكن أن تكون الأعراض على هيئة صداع متكرر وشعور دائم بالتعب.

ويشير عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إلى ازدياد الحالات المصابة بحساسية الفول السودانى وأن 40% من متناوليه يصابون بحساسية صدرية و90% من مرضى الحساسية تظهر عليهم أعراض جلدية بعد 30 دقيقة من تناول الفول السودانى، ما يجعلنا نحذر من تناوله خاصة أن حساسية الطعام فى الطفولة تعنى استعداد عالى للإصابة بحساسية فى الجهاز التنفسى لهم عند الكبر.

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