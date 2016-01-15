دراسة حديثة: فيتامين D يحسن الخصوبة ويعزز الصحة الإنجابية

كشفت دراسة علمية حديثة نشرها موقع "Science Daily"، أن المستويات المرتفعة من فيتامين D الذى يسمى "فيتامين أشعة الشمس" يحسن الخصوبة ويعزز الصحة الإنجابية.

ولتأكيد نتائج الدراسة، بحث الباحثون الأسكتلنديون من جامعة أدنبره تأثير فيتامين "D" على الأغنام بجزيرة هيبريدين النائية، ووجدوا أنه يساعد على تعزيز الخصوبة ويقلل من فرص الإصابة بالعقم بين الأغنام.

وأظهرت الدراسة أن الأغنام التى لديها مستويات مرتفعة من فيتامين "D" فى الدم تلد فى نهاية الصيف أى فى الربيع التالى، لذلك تعتبر الدراسة أول دليل على أن فيتامين "D" يعزز الخصوبة ويقلل من فرص الإصابة بالعقم.

وينتج فيتامين "D" فى جلد الأغنام وغيرها من الحيوانات وكذلك الإنسان بعد التعرض لأشعة الشمس، ويمكن أيضا أن يكون موجوداً فى بعض الأطعمة مثل المكسرات والأسماك الدهنية كالماكريل، وأنواع معينة من النباتات، وهو ضرورى لصحة العظام والأسنان.