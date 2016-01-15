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دراسة: الخوخ وشرب الماء الغنى بالمغنيسيوم من أفضل وسائل العلاج للإمساك

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دراسة: الخوخ وشرب الماء الغنى بالمغنيسيوم من أفضل وسائل العلاج للإمساك دراسة: الخوخ وشرب الماء الغنى بالمغنيسيوم من أفضل وسائل العلاج للإمساك
يعانى قرابة 16 مليون مواطن فرنسى من الإمساك بما يمثل شابا من ثلاثة شباب فرنسيين، وتكون المرأة أكثر معاناة من الرجل بمعدل من 2 إلى 3 مرات.

وأشارت أحدث الدراسات العلمية الفرنسية، التى أجريت على 242 سيدة تعانى من الإمساك، إلى أن أفضل علاج لذلك هو شرب الماء الغنية بالمغنيسيوم، فبعد شرب لتر من هذه المياه فى اليوم تحسنت الأعراض لدى 37.5% من النساء، وذلك لأن المغنيسيوم له تأثير فعال على القولون.

وأوضحت الدراسة أن تناول الخوخ يعد أمرا مفيدا لعلاج الإمساك، فبالإضافة إلى أليافه فهو يحتوى على مواد تنشط عمل الأمعاء، ومن الأفضل تناول تمرتين مع الماء.

كما قام الباحثون فى الجمعية الكيمائية الأمريكية بتحليل تأثير القهوة على الإمساك، فبعد 40 دقيقة من شربها هناك تأثير تليين فى الأمعاء لدى 3 أشخاص من كل 10، فهى تنشط إنتاج الحامض فى الأمعاء، وتزيد من إنتاج الهرمونات التى تتلاءم مع الإمساك وتزيد من راحة القولون.

وأخيرا ينصح خبير النباتات الفرنسى ميشيل بيير بتناول حبوب عشبية "السيليوب" أو عشبة البراغيث فى كوب ماء دافئ وشربها قبل النوم، فهى تسهل عملية التبرز وتخفيف الألم المصاحب للبواسير.

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مصر 365