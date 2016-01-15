طائرات التحالف العربى تقصف معسكر جبل النهدين بصنعاء

>قصفت طائرات دول التحالف العربى مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة صنعاء .>واستهدفت الطائرات الليلة الماضية معسكر جبل النهدين المطل على دار الرئاسة جنوب صنعاء وسمع دوى انفجارات كبيرة صادرة منه .

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت منطقة الصباحة باتجاه مديرية بنى مطر ومعسكرا بجبل ظفار المجاور لشارع الخمسين جنوب العاصمة .

وكانت الطائرات قد استهدفت طوال أمس معسكرات التدريب ومخازن الأسلحة فى مديريتى بلاد الروس وسنحان مسقط رأس الرئيس السابق بمحافظة صنعاء ودمرت المعدات العسكرية بهذه المعسكرات واستمرت أصوات الانفجارات مستمرة لأكثر من ساعة حسب سكان هذه المناطق.

كما قصفت الطائرات عددا من المواقع العسكرية والمعسكرات فى مديرية بنى حشيش شمال شرق صنعاء ومعسكر اللواء 63 حرس جمهورى فى مديرية بنى الحارث شمال العاصمة.

وواصلت الطائرات صباح اليوم طلعاته الاستكشافية فى العاصمة وسط غياب تام لأصوات للمضادات الأرضية .

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