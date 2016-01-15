حماس ترفض عرضا من ايران بدعمها ماليا مقابل مساندتها فى مواجهة السعودية

>قالت مصادر فى حركة المقاومة الاسلامية "حماس" ان الحركة رفضت العرض الإيرانى الأخير عليها، بتطبيع العلاقات، وتقديم دعم مالي، مقابل مساندة الحركة للموقف الإيرانى فى مواجهة السعودية

وقالت المصادر ،التى لم يتم تسميتها لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم الجمعة إن خالد مشعل رئيس المكتب السياسى للحركة، هو الذى رفض العرض الإيراني، ويرفض كذلك التقرب من إيران فى ظل هذه الظروف، خشية أن يفسر ذلك على أنه دعم لإيران فى أزمتها ضد السعودية أو فى ملفات أخرى فى سورية، وغيرها.

وبحسب المصادر، فإن هناك شبه إجماع داخل حماس، فى هذا الوقت، بعدم التورط فى أى تحالفات مع إيران، حتى لا تخسر الحركة قاعدتها السنية فى المنطقة، ولأن تجربتها السابقة مع إيران تثير الكثير من القلق.

وقالت المصادر، إن إيران أوقفت فى السابق الدعم عن حركة حماس، بسبب الموقف من سورية، وأوقفت لاحقًا، الدعم عن "الجهاد الإسلامي»"بسبب الموقف من الحرب فى اليمن، وإن تكرار ذلك ممكن فى أى وقت.

وأخذت حماس قرارها برفض أى دعم علنى لإيران، على الرغم من الأزمة المالية الكبيرة التى تمر بها الحركة، والتى وصلت إلى حد فرض خصومات كبيرة على رواتب موظفيها وعناصرها فى قطاع غزة.

وساهم فى اتخاذ قرار حماس، أيضًا، وقوف مصر، الدولة التى تتطلع الحركة إلى إنهاء القطيعة معها، إلى جانب السعودية ضد إيران.

وكانت إيران حاولت، أخيرًا، استقطاب حركة حماس إلى جانب حلفائها المركزيين فى المنطقة، كالنظام السورى وحزب الله اللبناني، من أجل دعم مواقفها فى مواجهة السعودية.

كانت مصادر قد كشفت لـ"الشرق الاوسط " عن اجتماع عقد فى الرابع من يناير الحالي، بين وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف عرض خلال اجتماع عقده فى الرابع من الشهر الجارى مع ممثل حماس فى طهران، خالد القدومى أن تقوم حماس بإعلان موقف سياسى رسمى ضد السعودية، بعد إعلانها قطع العلاقات كافة مع طهران، مقابل أن تقوم الأخيرة بتلبية مطالب حماس كافة، ومنها الدعم المالى الثابت والدائم.

كانت السعودية قد قطعت العلاقات مع ايران فى مطلع الشهر الجارى مع ايران عقب قيام محتجين ايرانيين باقتحام سفارة المملكة فى طهران وقنصليتها فى مدينة مشهد واضرام النار فيهما بعد قيام الرياض بتنفيذ حكم الاعدام فى رجل الدين الشيعى نمر باقر النمر بعد ادانته بالارهاب .

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