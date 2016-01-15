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الخارجية اليمنية تدين تفجيرات إندونيسيا وباكستان والكاميرون

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الخارجية اليمنية تدين تفجيرات إندونيسيا وباكستان والكاميرون الخارجية اليمنية تدين تفجيرات إندونيسيا وباكستان والكاميرون

>أدانت وزارة الخارجية اليمنية التفجيرات الإرهابية التى وقعت فى كل من مدينة جاكرتا بجمهورية إندونيسيا ومدينة كويتا بجمهورية باكستان ومنطقة كولوفاتا بجمهورية الكاميرون والتى خلفت عددا من القتلى والجرحى.

وأعربت الوزارة، فى بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، عن تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى الضحايا الذين سقطوا فى هذه التفجيرات الإرهابية، موضحة أن هذه الأعمال تتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية وديننا الإسلامى الحنيف الذى يحرم قتل النفس المحرمة.

وأكدت وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب إندونيسيا وباكستان والكاميرون فى جهودهم لمحاربة الإرهاب وترسيخ أمنها واستقرارها والقضاء على آفة الإرهاب من جذوره وتجفيف مصادر تمويله والقضاء عليه بكافة أشكاله وصوره.
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