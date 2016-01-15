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اليوم.. انعقاد الملتقى السياحى العربى الأول " رواد صناعة السياحة والسفر" بالرياض

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اليوم.. انعقاد الملتقى السياحى العربى الأول " رواد صناعة السياحة والسفر" بالرياض اليوم.. انعقاد الملتقى السياحى العربى الأول " رواد صناعة السياحة والسفر" بالرياض
الرياض: انعقاد الملتقى السياحى العربى الأول "ملتقى روَاد صناعة السياحة والسفر" تحت رعاية وزارة السياحة والتراث وتنظمه شركة الأوسط والذى تشارك فيه .

بيروت: تنظيم اعتصام دعت إليه المنظمات الشبابية فى قوى 14 آذار احتجاجا على قرار المحكمة العسكرية اللبنانية بإخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة بعد إدانته فى قضية تخطيط لاغتيالات وتفجيرات بالتعاون مع مسئول أمنى سورى.

ويندهوك: ناميبيا تستضيف فعاليات قمة رؤساء دول وحكومات لجنة الـ 10 للاتحاد الإفريقى حول إصلاح مجلس الأمن الدولى.

برلين: انعقاد فعاليات مؤتمر قمة برلين العالمى الـ26 الخاص بالزراعة، لمدة ثلاثة أيام، تشارك مصر فيه بوفد يرأسه الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ضمن أكثر من 150 دولة على مستوى العالم.

غزة: سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفتح معبر "كرم أبو سالم" التجارى جنوب شرق قطاع غزة بشكل استثنائى لضخ محروقات إلى القطاع، علما بأن "كرم أبو سالم" هو المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وتغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

الرياض : تنطلق البطولة الآسيوية الـ17 المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة اليد بفرنسا 2017 التى تستضيفها مملكة البحرين حتى الـ 28 من شهر يناير الجارى بمشاركة 11 منتخبا تم تقسيمهم على مجموعتين، ضمت السعودى فى المجوعة الثانية إلى جانب (البحرين المستضيف - لبنان - الصين - الإمارات - إيران)، فيما ضمت المجموعة الأولى ( قطر - كوريا الجنوبية - اليابان - سوريا – عمان)

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مصر 365

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