أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

جينيفر لوبيز تتحدى جيجي حديد بتصميم مايكل كورس

Google+ Print

الأحد 10-01-2016 12:02

ظهرت النجمة الأنيقة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez في أحد البرامج التلفزيونية مؤخرًا بإطلالة ذهبية براقة تحمل توقيع المصمم الأمريكي مايكل كورس Michael Kors ، ولكن إطلالاتها تلك أعادت لذاكرتنا إطلالة العارضة جيجي حديد Gigi Hadid التي ارتدت البدلة نفسها في حفل CFDA العام الماضي.
اختارت كل نجمة تنسيقًا مختلفًا عن الآخر، فارتدتها جيجي مع خاتم وحقيبة باللون الذهبي، بينما اختارت جينفر لوبيز أن تضيف الحزام النحيف لتحدد خصرها النحيل، فمن منهما اختارت التنسيق الأمثل؟.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي