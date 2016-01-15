عايز تخس من غير ما تحس.. نظام غذائى ينقص وزنك 6 كيلو شهريا

نادرا ما تجد نظاما غذائيا صحيا، يوازن بين قدرته على إنقاص الوزن، والحفاظ على عناصر وفيتامينات الجسم، لذا على كل مختص ألا يلجأ للإنقاص الحاد فى وزن مريضه بأنظمة ريجيم قاسية قد تفقده الكثير من عناصر الجسم وقوته، أو تؤثر على سلامته البدنية والمناعية على المدى البعيد.

وفى هذا التقرير تقدم الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة نظاما غذائيا يمد الجسم بالفيتامينات والعناصر، ويساعد فى الوقت ذاته على إنقاص الوزن فى حدود 6 كيلو جرامات شهريا.

وتقول د.صفاء يمكن لمتبع هذا الريجيم تناول أحد المشروبات الآتية 3 مرات قبل اأكل:

*القرفة مع إضافة الجنزبيل

>*الكمون مضافا إليه الليمون

>*الشاى الأخضر

ولأنه نظام لا يعتمد على الحرمان ومتكامل العناصر، لذا من المسموح لمتبعه أن يتناول ثمرة فاكهة بين الوجبات ويشرب 8 أكواب ماء بشكل منظم وموزع على مدار اليوم.

ولتحقيق نتائج مبهرة، يجب تثبيت مواعيد الاكل طوال الأسبوع وممارسة الرياضة، خصوصا المشى 30 دقيقة متواصلة يوميا.

ويتضمن نظام الريجيم هذا احتواء وجبة الإفطار على:

• قطعة من الجبن القريش الأبيض، أو طبق صغير من الفول بما لا يتعدى 4 ملاعق بزيت الزيتون، أو بيضة واحدة مسلوقة

>• ربع رغيف من الخبز البلدى الأسمر

>• بعض الخضروات كالخيار أو الخس

وتتكون وجبة الغذاء من :

• علبة كاملة من التونة الخفيفة، بعد التخلص من زيوتها، أو قطعة من الدجاج "مشوى أو مسلوق"، أو 2 من السمك المشوى .

>• طبق كبير من السلطة الخضراء أو طبق من خضار البسلة أو البطاطس المطهية على البخار.

وفى وجبة العشاء :

يكتفى بكوب من اللبن الخالى من الدسم، أو بالزبادى بما لا يتعدى العلبتين، مع ثمرتين فاكهة.

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