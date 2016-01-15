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رئيس مدينة الزقازيق: رفع 4 طن مخلفات وتجريف رمال وأتربة وصيانة أعمدة كهرباء الطرق

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رئيس مدينة الزقازيق: رفع 4 طن مخلفات وتجريف رمال وأتربة وصيانة أعمدة كهرباء الطرق رئيس مدينة الزقازيق: رفع 4 طن مخلفات وتجريف رمال وأتربة وصيانة أعمدة كهرباء الطرق
أكد المحاسب على ماهر الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أنه المركز شن حملة نظافة مكبرة بعدة مناطق وأحياء، وقامت الحملة برفع أكثر من 4 طن مخلفات من طريق شرويدة التابعة للوحدة المحلية بالزنكلون.

وأضاف فى تصريح خاص لـ اليوم السابع: تم تجريف الرمال والاتربة ، وكذلك صيانة بعض أعمدة الإنارة، ونشر سيارات رش المياه لغسيل البلدورات وجوانب الطريق .

وشدد " الصناديلى " على ضرورة الإهتمام بمتابعة تلك المناطق حتى لا تعود الحالة إلى سابقها، مشيراً إلى أن متابعة العمل من أهم العوامل لإنجاح المنظومة.

وطالب رئيس مركز ومدينة الزقازيق الأهالى بالتعاون مع الجهات التنفيذية ، والحفاظ على نظافة الأماكن والالتزام بمواعيد إلقاء القمامة، وأماكن التجميع حتى نتمكن من التوصل إلى نتائج مرضية.

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