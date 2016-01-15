أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس البرلمان العراقى: هناك جهات تحاول افشال الانتصارات على داعش

Google+ Print
رئيس البرلمان العراقى: هناك جهات تحاول افشال الانتصارات على داعش رئيس البرلمان العراقى: هناك جهات تحاول افشال الانتصارات على داعش

>حذر رئيس مجلس النواب العراقى د. سليم الجبورى من أن هناك جهات تحاول افشال كل النجاحات والانتصارات العراقية على تنظيم "داعش" الإرهاب بإحداث اضطرابات فى أماكن بعد جهد كبير تحقيق الأمن فيها، فى اشارة إلى أحداث وتداعيات تفجير المقدادية الانتحارى الذى نفذه التنظيم "الاثنين" الماضى.

وقال الجبورى خلال لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة بالعراق يان كوبيش فى بغداد مساء أمس الخميس، إن انتصارات الرمادى وعودة نازحى ديالى أحدثت زخما لن تفشله بعض التصرفات المرفوضة لإحداث الفوضى من جديد.

وتم خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع الأمنية فى محافظة ديالى، والتأكيد على أهمية بناء الدولة والحفاظ على مؤسساتها الأمنية، بالإضافة إلى ضرورة أن تساهم الأمم المتحدة فى رعاية حقوق الإنسان وتحقيق التعايش السلمى والمصالحة الوطنية بين مكونات الشعب العراقى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365