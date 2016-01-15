رئيس البرلمان العراقى: هناك جهات تحاول افشال الانتصارات على داعش

>حذر رئيس مجلس النواب العراقى د. سليم الجبورى من أن هناك جهات تحاول افشال كل النجاحات والانتصارات العراقية على تنظيم "داعش" الإرهاب بإحداث اضطرابات فى أماكن بعد جهد كبير تحقيق الأمن فيها، فى اشارة إلى أحداث وتداعيات تفجير المقدادية الانتحارى الذى نفذه التنظيم "الاثنين" الماضى.

وقال الجبورى خلال لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة بالعراق يان كوبيش فى بغداد مساء أمس الخميس، إن انتصارات الرمادى وعودة نازحى ديالى أحدثت زخما لن تفشله بعض التصرفات المرفوضة لإحداث الفوضى من جديد.

وتم خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع الأمنية فى محافظة ديالى، والتأكيد على أهمية بناء الدولة والحفاظ على مؤسساتها الأمنية، بالإضافة إلى ضرورة أن تساهم الأمم المتحدة فى رعاية حقوق الإنسان وتحقيق التعايش السلمى والمصالحة الوطنية بين مكونات الشعب العراقى.

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