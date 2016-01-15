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وزارة الداخلية: نواجه عصابات الأفارقة لـ"توليد الدولارات" فى مصر

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وزارة الداخلية: نواجه عصابات الأفارقة لـ"توليد الدولارات" فى مصر وزارة الداخلية: نواجه عصابات الأفارقة لـ"توليد الدولارات" فى مصر
قال العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة التزييف والتزوير، بوزارة الداخلية، إن "عصابات الأفارقة" لجأت مؤخراً للنصب على المواطنين بما يعرف باسم "توليد الدولارات"، حيث يقنع المتهمون الضحايا بقدرتهم على تهريب كميات كبيرة من الدولارات عن طريق وضع مادة سوداء عليها، وبعد عبورها من الموانىء يتم إزالة المادة السوداء بمادة كيميائية لتصبح الدولارات سليمة ويمكن تداولها.

وأوضح "الداهش" لـ"اليوم السابع"،:"فى حقيقة الامر يلجأ المتهمون إلى وضع دولارات صحيحة على "الوش" وأسفلها أموالا طائلة مزورة داخل الحقائب، ثم يضعون المادة السوداء على الدولارات الصحيحة ويزيلها بعد ذلك بمادة كيميائية أخرى ليقنع الضحية بامكانية إخفاء كافة الدولارات الموجودة بالحقيبة عن طريق هذه المادة ويساوموهم على بيعها لهم بمبالغ طائلة لتوليد الدولارات، لافتا إلى أن الضحايا يكتشفون عقب ذلك أنهم اشتروا الوهم، ومعظم المتهمين فى هذه القضايا يحملون جنسيات إفريقية وضُبطت أعداد كبيرة منهم مؤخراً.


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