"حماية الأراضى الزراعية": ارتفاع التعديات لـ64 ألف و156 فدان والإزالة 19%

قال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الاراضى بوزارة الزراعة، إن آخر تقرير صادر عن الإدارة بشأن التعديات على الأراضى الخصبة بوادى النيل والدلتا، يوضح ارتفاع التعديات إلى 64 ألف و156 فدان بواقع عدد حالات بلغت مليون و463 حالة منذ ثورة يناير حتى الآن ‏،فيما تم إزالة 271 ألف حالة بواقع 15 ألف و339 فدانًا، مؤكدا أن نسبة الإزالة 19% فقط بمحافظات الجمهورية.‎

وأكد سيد عطية، لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة تقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية حيال التعديات التى تقع على الأراضى الزراعية فور وقوعها بتطبيق القانون وتحرير محاضر المخالفات وإزالتها، وإخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية طبقا لنص المادة 60 و61 من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 حيث أنها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الأراضى لسرعة إزالة هذه التعديات.

وتابع رئيس حماية الاراضى، :" هناك اجتماعات دورية مع مدراء الزراعة بالمحافظات بإزالة كافة التعديات فورا دون انتظار جهة مسئولة للحد من المخالفات لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى، والتنسيق مع وزارات الكهرباء والإسكان والتنمية المحلية والداخلية والمحافظين، لملاحقة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية ومنع توصيل مرافق الكهرباء والمياه، مؤكدا أن التعديات آفة تهدد الاقتصاد المصرى الزراعى، ولابد من تحويل المتورطين فى مخالفات توصيل المرافق للمتعدين لجهات التحقيق لمنع تكرارها

الزراعة: 820 تعد على 40 فدان وإزالة 173 خلال 24 ساعة