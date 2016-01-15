لو ملكش نفس تاكل وجسمك نحيف.. ممكن تكون مصاب بجرثومة المعدة

جرثومة المعدة مشكلة صحية متعلقة بالجهاز الهضمى وتصيب الإنسان بسبب اتباعه بعض الأنظمة الحياتية والغذائية الخاطئة مثل الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والحريفة ويلاحظ أن المصابين بجرثومة المعدة يعانون من النحافة.>ويقول الدكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن جرثومة المعدة هى جرثومة تعيش فى جدار غشاء المعدة وتتسبب فى مشاكل صحية تظهر أعراضها فى صورة "حرقة المعدة - ألم بالمعدة – قىء".

ويوضح د.طايع أن جرثومة المعدة تتسبب فى زيادة ثانى أكسيد الكربون وهذا يسبب انتفاخ المعدة فينتاب الشخص شعور بالامتلاء والشبع والرغبة فى عدم تناول الطعام "فقدان الشهية"، لذا أغلب المصابون بجرثومة المعدة ذو وزن قليل ناصحا بإتباع نظام غذائى صحى ومفيد لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة ".