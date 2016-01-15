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يحمى طفلك من التشوهات لكن.. الكثير من حمض الفوليك يضعف جهازك المناعى

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يحمى طفلك من التشوهات لكن.. الكثير من حمض الفوليك يضعف جهازك المناعى يحمى طفلك من التشوهات لكن.. الكثير من حمض الفوليك يضعف جهازك المناعى
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة صادرة عن مركز أبحاث التغذية البشرية جان مير للشيخوخة، منها أن تناول مستويات مرتفعة من فيتامين "فوليك أسيد" أو حمض الفوليك يضعف قدرة الجهاز المناعى على محاربة الخلايا السرطانية.

وأوضح الباحثون - خلال الدراسة التى نشرها الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، ومجلة التغذية الكيميائية الحيوية - أن الكثير من النساء يتناولن جرعات من حمض الفوليك خلال الحمل لتجنب حدوث تشوهات خلقية لاطفالهن.

وأشار الباحثون، إلى أن انخفاض مستويات حمض الفوليك خلال فترة الحمل يرفع من فرص إصابة الأجنة بعيوب الأنبوب العصبى فى الأطفال، حيث أوصت الأمريكية الحوامل بتناول جرعات تصل إلى 600 ميكروجرام من حمض الفوليك لوقاية أطفالهن من التشوهات الخلقية.

ويتواجد حمض الفوليك بشكل طبيعى فى العديد من الأطعمة، بما فى ذلك الخضراوات الخضراء والورقية، الفاصوليا، البيض، الحبوب والأسماك، ويستخدم هذا الفيتامين لتوليد خلايا جديدة وصحية، لذلك يحتاج كل شخص وليس الحوامل فقط تناول هذا الفيتامين الحيوى .

وأشار الباحثون إلى أن الجرعة الأعلى من 1000 ميكروجرام يومياً من حمض الفوليك تخفض من قوة وقدرة الجهاز المناعى للجسم.

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مصر 365

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