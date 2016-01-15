رئيس وزراء العراق يطالب بمعالجة الوضع المالى بعد انهيار أسعار النفط

>ترأس رئيس الوزراء العراقى د. حيدر العبادى اجتماع خلية الأزمة مساء أمس الخميس، وأكد ضرورة اتخاذ مجموعة إجراءات لمعالجة الوضع المالى فى ضوء الانهيار الكبير فى أسعار النفط العالمية التى بلغت ادنى مستوى لها منذ اثنى عشر عاما، وما ترتب عليه من قلة إيرادات الدولة العراقية.

ولفت العبادى إلى عدم المس برواتب ودخول الموظفين والمتقاعدين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ومنتسبى شركات التمويل الذاتى، ووجه بتأمين مبلغ مناسب كحوالات خزينة من البنك المركزى بالاضافة إلى بحث اتخاذ اجراءات لتفعيل الايرادات غير النفطية، والاستفادة مما ورد فى الموازنة العامة لعام ٢٠١٦ بشأن تحصيل أجور الخدمات فى الوزارات والحكومات المحلية بما يعزز تمويل تخصيصاتها وضمان انجازها للأعمال والأنشطة، وتعزيز إجراءات تنشيط القطاع الخاص لاسيما بعد إقرار آليات الاقراض للمشاريع الصناعية والزراعية وقطاع الاسكان.

وأكد العبادى أن وحدة ابناء محافظة ديالى أقوى من عصابات تنظيم "داعش" الإرهابى وأذنابه، وقال ان محاولة اثارة الفتنة الطائفية فشلت بفضل حزم القوات الأمنية وتعاون اهالى ديالى وأبناء العشائر وخصوصا فى قضاء المقدادية ووقوفهم صفا واحدا مع القوات.

>