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رئيس مدينة أبو رديس: المدينة تشهد طفرة حقيقية فى كافة القطاعات بين مدن سيناء

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رئيس مدينة أبو رديس: المدينة تشهد طفرة حقيقية فى كافة القطاعات بين مدن سيناء رئيس مدينة أبو رديس: المدينة تشهد طفرة حقيقية فى كافة القطاعات بين مدن سيناء
قال المهندس عبدالرازق محمد خليل رئيس مدينة أبو رديس، إن ماتحقق فى مدينة أبورديس منذ أن توليت رئاستها لم يتحقق من 20عام، وأن مدينة أبورديس تشهد طفرة كبيرة فى كافة القطاعات وشعربها أهالى المدينة وهذا لم يتحقق من فراغ وكان وراءه توجيهات وتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجود جميع المخلصين المحبين لبلدهم.

وأشار عبدالرازق في تصريح خاص لـ ليوم السابع، إلى ان مجلس المدينة يعمل بروح 30يونيو والهدف الأساسى القضاء على الفساد والتطوير وحصول كل مواطن على حقة بالقانون وفى أقل مدة زمنية، مؤكدا أن الانجازات التى تحقق على أرض الواقع تدل على أننا نسير فى الطريق الصحيح.

وعن الخدمات التى قدمت لاهالى مدينة ابورديس، قال: اتذكر منها عمل ميزان بسكول وشبكة حريق لقسم مرور أبورديس وإنشاء مدرسة باوغرادق ورفع كفاءة الملعب الخماسى ب170الف جنية، جارى العمل فى رصف طريق وادى مكتب ابوغرادق بطول 14كيلو، وتغذية صناديق القمامة بمبلغ 50الف جنية .

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مصر 365