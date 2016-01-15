حبس عاطل متهم بسرقة الأدوات الكهربائية من عقارات تحت الانشاء بأكتوبر

أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة بحبس "محمد.خ" عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة الادوات الكهربائية من عقارات تحت الانشاء بدائرة قسم أول المدينة.

كانت مباحث أكتوبر قد تمكنت من ضبط عاطل، لاتهامه بسرقة أدوات الكهرباء من عقارات تحت الإنشاء، واعترف المتهم بارتكابه 10 وقائع سرقة.

تلقى رئيس مباحث قسم أول أكتوبر بلاغا، يفيد بتورط "محمد.خ" عاطل فى سرقة الأدوات الكهربائية من عقارات تحت الإنشاء بدائرة القسم، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 10 وقائع سرقة، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.