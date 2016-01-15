"التعليم" تحدد 8 خطوات لتسجيل استمارة الثانوية العامة إلكترونيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم، خلال الأيام القليلة الماضية، عن فتح باب تسجيل استماراة طلاب الثانوية العامة على موقعها الرسمى، حيث بدأ ما يقر بمن 550 ألف طالب وطالبة فى تسجيل الاستمارات إلكترونيا.

وحددت وزارة التربية والتعليم، عدة خطوات لتجسيل الاستمارة كالتالى.

الخطوة الأولى : أن يتوجه الطالب إلى مدرسته التابع لها لحصول على الرقم السرى والباسورد " كود الطالب"

>الخطوة الثانية: الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ثم بوابة الثانوية العامة.

>الخطوة الثالثة: تظهر للطالب استمارة مطلوب ملء بياناتهم وتشمل" الأسم بالكامل _ تاريخ الميلاد _ ـ مهنة ولى الأمر ـ رقم التليفون ـ النوع".

>الخطوة الرابعة: اسم المدرسة والإدارة التعليمية ومحافظة الإقامة العنوان بالتفصيل.

>الخطوة الخامسة: اختيار الشعبة " أدبى ـ علمى علوم ـ علمى رياضة" حيث يوجد أمام كل شعبة المواد الخاص بها.

>الخطوة السادسة: يختار الطالب اللغة الاجنبية الأولى والثانية" انجليزى فرنساوى ـ المانى ـ ايطالى ـ أسبانى".

الخطوة السابعة: يقوم الطالب بطباعة الاستمارة بعد تسجيل البيانات السابق ذكرها ويحصل على صورة من هذه البيانات.

الخطوة الثامنة: حال وجود خطأ فى البيانات أو عدم التسجيل على الطالب أن يتوجة إلى المدرسة لتصحيح البيانات.

من جانبه، قال محمد سعد، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، لـ" اليوم السابع"، أن الطالب له إمكانية تصحيح البيانات حال خطأه عن طريق المدرسه التابع لها، موضحا أنه عقب الانتهاء من تسجيل الاستمارات الكترونيا سيتم ملء الاستمارات الورقية، وذلك عقب العودة من إجازة نصف العام الدراسى.

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