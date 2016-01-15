لماذا يرفض عكيد "حارة الضبع" الجديد التعليق؟

يشارك الفنان علاء قاسم في الموسم الحالي بمسلسل البيئة الشامية " عطر الشام " للكاتب مروان قاووق والمخرج محمد زهير رجب وإنتاج شركة قبنض بالإضافة إلى مشاركته ببطولة الفيلم السينمائي " الأب " من تأليف وإخراج باسل الخطيب وإنتاج المؤسسة العامة للسينما .

وعن شخصيته في مسلسل "عطر الشام" قال علاء في حديث خاص لـ " سيدتي نت : " أؤدي شخصية كدّاس أحد أبطال العمل وهي شخصية سلبية وشريرة بالمعنى العام حيث يمارس كل أنواع الكذب و النفاق و الخداع و الابتزاز ولنقل إنه مصدر الشر ضمن أحداث المسلسل البيئي الشامي بشكل عام ".

وأضاف علاء : "كدّاس يخوض صراعاً رئيسياً مع "أبو عامر" الذي يؤدي دوره النجم الصديق رشيد عساف وحاولت أن أعمل على الشخصية وجعلها واقعية أكثر من خلال إضافة لمسات وتفاصيل إنسانية من منطلق أنه لا يوجد شخصية شريرة بالمطلق أو خيرة بالمطلق ".

أما بالنسبة لفيلم "الأب" فقد أوضح النجم السوري في حديثه لـ " سيدتي نت " : "أؤدي شخصية المقدم عيسى وهو ضابط في الجيش وهو شخص إيجابي طيب حيث يدافع عن أهالي قرية تحاصرها المجموعات الإرهابية وهو شخص يحب الناس ويساعدهم ويدافع عنهم ".

وعن جديده بعد المسلسل والفيلم ختم علاء حديثه لنا بالقول : "قد يكون هناك مفاجأة من العيار الثقيل على صعيد الدراما ولكن حالياً أفضل ألا أتكلم عنها ".



وعما إذا كانت هذه المفاجأة هي ما كشفه "سيدتي نت" قبل أيام عن كونه سيسجد شخصية العكيد أبو شهاب في الجزئين الثامن والتاسع من مسلسل " باب الحارة " قال : "لا تعليق على الموضوع ".

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