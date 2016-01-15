قريباً...محمد الريفي وأحمد سعد في "ديو" جديد

يستعد الفنان المغربي محمد الريفي لطرح "ديو" غنائي جديد مع الفنان المصري أحمد سعد، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشر الفنان المصري أحمد سعد عبر صفحته الرسيمة على "الإنستغرام"، صورة تجمعه مع الريفي والفنان عصام كاريكا وكتب تعليقا عليها "أحمد سعد ومحمد الريفي، قريبا انتظروا مفاجآت كثير في 2016، يا رب أكرمني بالناس وللناس".

وانهالت التعاليق من جمهور النجمين الذين أعلنوا عن فرحهم لانتظار العمل الفني الجديد، خاصة وأن هذا العمل هو الأول للريفي مع فنان مصري، بعد ركود فني طويل منذ فوزه ببرنامج "إكس فاكتر" في نسخته الأولى.

وحل محمد الريفي بمصر من أجل البدء في دراسة عدد من المشاريع الفنية المقبلة، ومنها أغنيات منفردة وأغنيات لألبومه المقبل.

يذكر أن آخر عمل فني قدمه الريفي قبل مدة مع الفنان المغربي "إيلام جاي" يحمل عنوان "حيجنني"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع إيلام جاي.

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