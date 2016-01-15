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كاظم الساهر يشارك "الفانز" بنشر صور لحفيدتيه

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الخميس 14-01-2016 23:39

شارك القيصر كاظم الساهر جمهوره، بنشر صورة جديدة لحفيدتيه سنا وآية، تبدوان فيها وهما تلعبان في البيت، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، بالإضافة إلى صورة أخرى تجمعه بنجله وسام.

سنا وآية هما أبنتا وسام، الإبن الاكبر لـ كاظم الساهر الكبير وسام.

يشار إلى أن كاظم الساهر، يطلّ كمدرب إلى جانب نانسي عجرم وتامر حسني، في برنامج الهواة الخاص بالإطفال "ذا فويس كيدز"، الذي يحقق نجاحاً جماهيرياً لافتاً.

 

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