أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رحيل آلان ريكمان نجم "هاري بوتر" بعد صراع مع السرطان

Google+ Print

الخميس 14-01-2016 21:01

توفي الممثل البريطاني، آلان ريكمان الذي اشتهر من خلال ادواره في سلسلة أفلام "هاري بوتر" و"روبن هود"، عن عمر ناهز 69 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

وأصبح ريكمان واحدا من أكثر الممثلين شهرة في بريطانيا، بفضل أدواره، من بينها "بروفيسور سنيب" في أفلام "هاري بوتر"، و"هانس غروبر" في فيلم "داي هارد".

ونال الراحل جائزة الـ Bafta عام 1991عن دوره كقائد شرطة نوتنغام في فيلم "روبن هود".

وقالت العائلة ان النجم فارق الحياة وهو بين عائلته وأصدقائه.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي