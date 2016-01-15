رحيل آلان ريكمان نجم "هاري بوتر" بعد صراع مع السرطان

توفي الممثل البريطاني، آلان ريكمان الذي اشتهر من خلال ادواره في سلسلة أفلام "هاري بوتر" و"روبن هود"، عن عمر ناهز 69 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

وأصبح ريكمان واحدا من أكثر الممثلين شهرة في بريطانيا، بفضل أدواره، من بينها "بروفيسور سنيب" في أفلام "هاري بوتر"، و"هانس غروبر" في فيلم "داي هارد".

ونال الراحل جائزة الـ Bafta عام 1991عن دوره كقائد شرطة نوتنغام في فيلم "روبن هود".

وقالت العائلة ان النجم فارق الحياة وهو بين عائلته وأصدقائه.