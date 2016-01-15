شرادا كابور تتدلى من الطابق 34 لتصوير إعلان

قامت النجمة البوليوودية شرادا كابور، التي شاهدناها أخيراً في دور ABCD ، بتصوير إحدى الإعلانات الخطرة نهار السبت 9 يناير/ كانون الثاني، لعلامة تجارية خاصة بماركة مستحضرات تجميل باعتبارها الوجه الإعلاني لها.

شوهدت الممثلة وهي تتدلى من أعلى فندق خمس نجوم في مومباي مؤلف من 34 طابق جنباً إلى جنب مع ثلاثة من الراقصات الأجنبيات.

شرادا، المشغولة حالياً بتصوير مشاهد فيلمها Baaghi، بدت جريئة أمام كاميرات وسائل الإعلام، وقد نشرت صوراً من التصوير الخطر على تويتر وقالت: "هذا أنا"!

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