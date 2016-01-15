أسماء المنور تهنئ أمازيغ العالم
الجمعة 15-01-2016 01:30
وجهت الفنانة المغربية أسماء المنور تهنئة إلى أمازيغ العالم بمناسبة العام الأمازيغي الجديد، وخصت تهنئتها لأقاربها حيث كتبت على صفحتها بموقع فايس بوك: "بمناسبة العام الامازيغي الجديد أتمنى لكل امازيغ العالم واخص أقاربي وأدعو لكم بالتوفيق والصحة والسلم والنجاح مني ومن المزة ديالي #ماما #الشليحة_ديالي سنة سعيدة وحلوة لذيذة ومشطة جديدة ههههه كنحماق عليك".
وأكدت المنور ، في تهنئتها التي كتبتها بالأمازيغية، أن تهنئتها هي مشتركة بينها وبين والدتها.
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