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أسماء المنور تهنئ أمازيغ العالم

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الجمعة 15-01-2016 01:30

وجهت الفنانة المغربية أسماء المنور تهنئة إلى أمازيغ العالم بمناسبة العام الأمازيغي الجديد، وخصت تهنئتها لأقاربها حيث كتبت على صفحتها بموقع فايس بوك: "بمناسبة العام الامازيغي الجديد أتمنى لكل امازيغ العالم واخص أقاربي وأدعو لكم بالتوفيق والصحة والسلم والنجاح مني ومن المزة ديالي ‫#‏ماما‬ ‫#‏الشليحة_ديالي‬ سنة سعيدة وحلوة لذيذة ومشطة جديدة ههههه كنحماق عليك".

وأكدت المنور ، في تهنئتها التي كتبتها بالأمازيغية، أن تهنئتها هي مشتركة بينها وبين والدتها.

 

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