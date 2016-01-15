كندا حنا ترتكب خطأ كبيراً مع زوجها وهذا هو الثمن؟!

تواصل الممثلة السورية كندا حنّا تصوير دورها بمسلسل "لست جارية"، تحت إدارة المخرج ناجي طعمي، وتجسدّ شخصية "ميس" التي "تشكّل مأساتها، وعلاقاتها المتشعبّة بمن حولها" الإطار العام لحكاية العمل (تأليف وسيناريو وحوار د. فتح الله عمر).

في حديثها عن الشخصية تعتبر كندا أن : "(ميس) من القلائل الذين يحبّون بهذا الشكل، وتتجسد فيها قوة المرأة التي يمنحها إياها الحب دفاعاً عن عائلتها، ووجودها، وشريكها، فهي تدفع ثمن حادثة جرت معها خلال مراهقتها، تعيش عقدة الذنب، وتحاول تبرير سلوك زوجها تجاهها، وتهبه كل حياتها."

ويناقش المسلسل "قضية انقلاب القيم في مجتمعاتنا العربية المعاصرة، وانحسار مفهوم الشرف بحيث لم يعد يشمل إلا ما يتعلق بالمرأة"، ويعري ازدواجية هذه المجتمعات، عبر عدة محاور، منها علاقة "ميس" بـ "غالب" (عبد المنعم عمايري) التي تنطوي على حبٍّ كبير، تكلل بالزواج، إلى أنّ هذا الزواج يتحوّل لمأساة حقيقية، حينما يكتشف الزوج أنّ عروسه تخفي سراً كبيراً، ما يجعل من حياتها معه جحيما حقيقياً، بعد رضوخها لشرطه تحت وطأة شعورها بالذنب بأن تبقى مدى العمر جاريةً له.

لست جارية" من إنتاج المؤسسة العامّة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، بالشراكة مع مؤسسة الفارس للإنتاج السينمائي والتلفزيوني (التي يملكها ويديرها ناجي طعمي)، لموسم دراما 2016، الإشراف العام لـ ديانا جبّور.

ويضم العمل على قائمة أبطاله أيضاً: عبد الهادي الصبّاغ، زهير رمضان، ضحى الدبس، إمارات رزق، سوسن ميخائل، مديحة كنيفاتي، تولين البكري، هناء نصّور، رنا شميس، علي كريم، محمد خير الجرّاح، يزن خليل، رشا بلال، أحمد رافع، مجد حنّا، وممثلين كثر آخرين .

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