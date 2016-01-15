مقتل شابة تحمل اسم الممثلة Ashley Olsen يثير جدلاً عالمياً

أثار مقتل الشابة الامريكية آشلي اولسن جدلاً واسعاً، خصوصاً بعدما تبين تشابه في إسم القتيلة مع ممثلة امريكية شهيرة.

بعض المواقع العالمية وقعت في الخطأ، و عنونت في أخبارها وفاة الممثلة آشلي اولسن. هنا، توجّهنا في موقع سيدتي نت الى الموقع العالمي ويكيبديا للتأكد من صحة الخبر: Ashley Oslen الممثلة بخير، و المتوفاة فنانة تحمل نفس الاسم و تشبهها في ملامحها، حتى ان بعض المواقع العالمية اطلقت عليهما لقب famous twin أي التوأمين المشهورين.

وفي تفاصيل القضية، فقد عُثر السبت الماضي على المواطنة الامريكية آشلي اولسن عارية ومشنوقة في شقتها التي استأجرتها في مدينة فلورنسا الإيطالية، حيث تعيش منذ 3 سنوات.

وكشفت صحيفة الـ daily mail البريطانية، ان الشرطة القت القبض على مهاجر سنغالي اسمه Cheik Tidiane Diaw بعد اتهامه بخنقها، وذلك بعد أن توجه عدد من المحققين إلى مسرح الجريمة لرفع البصمات والبحث عن أدلّة لتحديد القاتل.

وأشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أنّ توقيف المتهم جاء بعد إجراء فحوص الحمض النووي على عينات أخذت من مسرح الجريمة، إلا أنّ السلطات الإيطالية لم تذكر أي توضيح أو تفاصيل إضافية، فيما لفت محققون في الشرطة إلى أنّهم لا يستطيعون الإفصاح عمّا يجري في التحقيقات.

وحسب الـ daily mail، فقد عثر على اولسن البالغة من العمر 35 عاماً، عارية تماماً في سريرها يوم السبت الفائت، وكانت معرّضة لخدوش وكدمات ومشنوقة بحبل.

وقالت الشرطة أنّ حبيبها الذي فتح باب الشقة بعد عدم ردّها على عدد من اتصالاته الهاتفية، حاول إنعاشها بالرغم من أنّه وجدها ميتة.

وبحسب الصحيفة نفسها، فإنّ الملهى الليلي الذي قضت ليلتها الأخيرة داخله معروف بالعنف وبتعاطي المخدرات، وبحسب التحقيقات الاولية، فأنّ الشخص الذي قتلها هو شاب تعرّفت عليه في الملهى ودعته إلى منزلها للممارسة الجنس.