تجديد حبس خفيرين 15 يوما لاتهامهما باغتصاب ربة منزل وسرقتها بعقار فى الفسطاط

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس خفيرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهام الخفرين باغتصاب ربة منزل، بعد أن شاهدوها تمارس الجنس مع سائق فى عقار تحت الإنشاء بمنطقة الفسطاط.

أمرت نيابة مصر القديمة، برئاسة المستشار محمد حسين، فى وقت سابق، بحبس خفيرين وسائق "توك توك" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهام الخفرين باغتصاب ربة منزل، بعد أن شاهدوها تمارس الجنس مع سائق فى عقار تحت الإنشاء بمنطقة الفسطاط.

كما أمرت النيابة بعرض المبلغة والخفيرين على الطب الشرعى لبيان تعرضها للاغتصاب من المتهمين من عدمه، وكلفت النيابة المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، واستدعاء زوج المبلغة لسؤاله، وكذلك أمرت بضبط وإحضار متهم آخر مارس الجنس معها.

وتبين من أقوال ربة المنزل أمام النيابة أنها تركت مسكن الزوجية إثر خلافها مع والدة زوجها، واستقلت دراجة بخارية "توك توك" لتوصيلها لمسكن أحد أقاربها، إلا أنها توجهت صحبة السائق لمسكنه، وأقامت بصحبته لمدة يومين، وعقب ذلك توجها لعقار تحت الإنشاء بمنطقة الفسطاط وقام بمعاشرتها جنسيا برضاها.

وشاهدهما خفيران بالمنطقة، فتعديا عليهما بالضرب، وتمكن السائق من الفرار وتركها فقام الخفيران بالتعدى عليها جنسيا كرها عنها، واستوليا منها على (2 غويشة، ودبله ذهب)، ثم أطلقا سراحها، فتوجهت لمسكن شقيقتها ثم قامت بإبلاغ الشرطة .

تلقى رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من "سماح س ع" 27 سنة ربه منزل، ومقيمة دار السلام، يفيد أنه بتاريخ 29/12/2015م يفيد قيام خفيرين بمنطقة الفسطاط باغتصابها،وعلى الفور تمكن ضباط مباحث القسم بإرشاد المجنى عليها، من ضبط سائق التوك توك، وتبين أنه "كريم س د" 27 سنة، والسابق اتهامه فى القضية رقم 3436 لسنة 2013م أحداث "سرقة".

وبمواجهته بأقوال المبلغة أيدها، وبإجراء التحريات بمكان الواقعة، أمكن تحديد المتهمين، وتبين أنهما كل من "محمود ش ر" 51 سنة خفير ومقيم الخليفة والمسجل خطر فرض سيطرة تحت رقم859 فئة " ب " الخليفة، والسابق اتهامه فى 26 قضية أخرهم 3203 لسنة2002م الخليفة "سلاح ابيض"، و"تامر ع س" 42 سنة خفير، ومقيم الخليفة، والمسجل خطر سرقات عامة تحت رقم 18265فئة "ج" الخليفة، والسابق اتهامه فى 19 قضية أخرهم 5377 لسنة 2013م منشأة ناصر "سرقة بالإكراه".

وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى صديقة الثانى "نعمة م م" 47 سنة ربه منزل، ومقيمة منشأة ناصر، والسابق اتهامها فى القضية رقم 9 لسنة2004م منشأة ناصر "آداب عامة".

وبعرض المتهمين والمضبوطات على المجنى عليها، تعرفت عليهما، واتهمتهما بالتعدى عليها جنسيا كرها عنها، والاستيلاء على متعلقاتها، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 208 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.