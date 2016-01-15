سقوط "ملك المزاج العالى" فى قبضة مباحث جنوب سيناء وبحوزته 100تذكرة هيروين

تمكن رجال مباحث قسم شرطة دهب فى جنوب سيناء من القبض على أحد تجار المواد المخدرة، وشهرته "ملك المزاج العالى"، كما يطلق عليه بالمنطقة، وبحوزته كمية كبيرة من مسحوق الهيروين المخدر، و11 جهازمحمول.

وكانت المعلومات قد توافرت لدى الرائد هيثم التهامى رئيس مباحث قسم شرطة دهب بجنوب سيناء عن النشاط الإجرامى لملك المزاجج العالى فى تجارة المواد المخدرة، وعلى الفورتم إبلاغ اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء والعميد أحمد فاروق مديرالمباحث الجنائية.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، وأذن النيابة العامة تمكن النقيب أحمد عزب معاون مباحث القسم ومعاونيه من القبض على ملك المزاج العالى (كما يطلق عليه) ويدعى "صلاح" 35 سنة، وبحوزته 100لفافة ورقية صيغيرة الحجم، وبفحصها تبين إنها تحتوى على مسحوق الهيروين المخدر و11جهاز محمول ومبلغ من المالى.

وبمواجهتة بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأجهزة المحمول لتسهيل الاتصال بعملاءه والهروب من أعين رجال المباحث، كما تبين اتهامه فى 15 قضية متنوعة ما بين الإتجار فى المخدرات والسرقة وأنه من أخطر تجار المخدرات بمنطقة القناة وسيناء، وتم تحريرمحضر بالواقعة.